Câmara de Pacatuba oferta curso de Oratória e Interpretação da Linguagem Corporal

Na manhã do último dia 17 de maio, a Câmara Municipal de Pacatuba, por meio da Escola do Legislativo Professora Aliete Carlos dos Santos, promoveu um curso de Oratória e Interpretação da Linguagem Corporal. A aula, ministrada pelo renomado jurista Dr. Evaldo Campos, especialista em áreas como Direito, Jornalismo e Administração, foi realizada no plenário da Câmara e contou com a participação de alunos e alunas interessados no tema.

A iniciativa de oferecer esse curso é parte dos esforços da Câmara Municipal em promover a capacitação e o desenvolvimento de habilidades importantes para a atuação dos cidadãos, seja na esfera profissional ou pessoal. A oratória e a interpretação da linguagem corporal são competências fundamentais para uma comunicação eficaz e impactante, permitindo que os indivíduos se expressem de forma clara, persuasiva e assertiva.

A presidente da Câmara, Leilane Quitério (PSD), destacou a importância da Casa Legislativa em oferecer esse curso para a população de Pacatuba. Segundo ela, a capacitação em oratória e interpretação da linguagem corporal contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, permitindo que eles se tornem comunicadores mais eficientes e influentes em suas áreas de atuação.

Os integrantes do curso demonstraram entusiasmo e interesse em adquirir novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades de comunicação. A iniciativa da Câmara Municipal de Pacatuba em promover esse tipo de capacitação reflete o compromisso com o desenvolvimento humano e a formação cidadã, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento para a população local.

Texto e foto: Ascom/CMP