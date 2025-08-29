Câmara de Pacatuba promove debate e união de forças no Agosto Lilás

“Violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade”, destaca presidente da Câmara na Sessão Solene

A Câmara Municipal de Pacatuba realizou, na manhã desta terça-feira (26), uma Sessão Solene em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e lideranças femininas, consolidando um espaço de diálogo e compromisso coletivo com a causa.

A solenidade contou com as presenças da prefeita Iara Martins, da diretora de Articulação e Participação Social da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Edlaine Sena, e da coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Deise Carvalho, que compartilharam reflexões sobre a importância da luta contínua pela proteção, valorização e empoderamento feminino.

Em seu discurso, a presidente da Câmara, vereadora Rosana Barreto, destacou que o Agosto Lilás não deve se limitar a um calendário simbólico, mas precisa ecoar como um chamado diário à responsabilidade social. “Falar sobre violência não é fácil, mas é necessário. Não se trata apenas de estatísticas ou manchetes de jornal, mas de vidas, de histórias interrompidas, de famílias feridas. Muitas vezes, a violência começa em palavras, em gestos de controle, no isolamento. E quando não é interrompida, pode chegar ao extremo”, afirmou.

A prefeita Iara Martins destacou a importância desse momento para todas as mulheres pacatubenses. “O Agosto Lilás é um mês que nos lembra do quanto precisamos unir forças no enfrentamento à violência contra a mulher, mas esse compromisso não pode se limitar a uma data. Todos os dias devemos estar atentos, fortalecendo políticas públicas, ampliando o acolhimento e garantindo que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência”, salientou.

Rosana reforçou ainda o papel do Legislativo municipal na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento às diversas formas de violência. “Nosso papel, enquanto representantes do povo, é não permitir que esse tema seja esquecido ou tratado como algo distante. Violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema de toda a sociedade. Que possamos transformar dor em luta, e luta em conquistas, para que nenhuma mulher precise mais se calar”, concluiu.

A Sessão Solene marcou não apenas a importância do Agosto Lilás como instrumento de conscientização, mas também a reafirmação do compromisso da Câmara de Pacatuba em apoiar iniciativas que fortaleçam a proteção, a garantia de direitos e a promoção de uma vida digna e segura para todas as mulheres.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS