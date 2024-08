Câmara de Porto da Folha Aprova PL para Subvenção e Promoção de Eventos

Nas 43° e 44° sessões ordinárias realizadas no dia 20 de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Porto da Folha apreciou as atas da 41ª e 42ª sessões, além de discutir e votar importantes projetos de lei que impactam diretamente a comunidade local.

Entre os itens apreciados, destaca-se o Projeto de Lei 009/2024, que foi aprovado pelos vereadores e autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Atlética Guarany. A subvenção permitirá que o time participe do Campeonato Sergipano de Futebol, na segunda divisão, com repasses em três parcelas nos meses de setembro, outubro e novembro. Este apoio financeiro visa fortalecer o esporte local e garantir a presença do Guarany no cenário estadual.

Outro projeto de destaque aprovado durante a sessão foi o PL 010/2024, que concede subvenção à Sociedade Recreativa Parque Nilo dos Santos. O recurso será utilizado para a promoção da 52ª Festa do Vaqueiro de Porto da Folha, um dos eventos mais tradicionais do município, que acontecerá de 27 a 30 de setembro. A festa é uma celebração da cultura sertaneja e reúne vaqueiros, turistas e a comunidade em geral para festejar a tradição e a história local.

Além das aprovações dos projetos de lei, a sessão também contou com a apresentação de uma indicação do vereador DD da Academia. Ele solicitou que a Prefeitura, em parceria com o SENAI, disponibilize um curso voltado para a agricultura familiar, direcionado especialmente para os jovens e produtores rurais do município. A proposta visa capacitar e fomentar a atividade agrícola local, fortalecendo a economia e oferecendo novas oportunidades para a juventude e as famílias que dependem do campo.

Agência de Notícias T.Dantas