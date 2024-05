Câmara de Porto da Folha Aprova Projeto de Lei para Conscientização do Autismo

Na tarde desta terça-feira, a Câmara Municipal de Porto da Folha realizou a 25 e 26ª Sessões Plenárias e os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei 02/2024, de autoria do vereador Dede da Academia que visa instituir e incluir no calendário municipal o “Dia de Conscientização do Autismo” e determinar o mês de abril como o “Mês Azul”.

O projeto, que recebeu amplo apoio dos vereadores e da comunidade, representa um marco no reconhecimento da importância da conscientização e inclusão das pessoas com autismo na sociedade porto-folhense. Ao designar um dia específico e um mês inteiro para a causa, o município demonstra seu compromisso em promover a sensibilização e o entendimento sobre o espectro autista.

Uma das medidas previstas no projeto é a implementação de uma programação semanal com atividades nas unidades que atendem pessoas com autismo. Essas atividades têm como objetivo não apenas educar sobre o autismo, mas também proporcionar momentos de integração e apoio para as famílias que convivem com essa realidade.

Além disso, como parte das iniciativas planejadas, está programada uma Caminhada para o Dia de Conscientização do Autismo, a ser realizada no dia 2 de abril, representando um gesto simbólico de solidariedade e apoio às pessoas com autismo e suas famílias, reforçando a importância do acolhimento e da inclusão.

Todos os vereadores subscreveram a propositura e o vereador Dede da Academia destacou a importância da iniciativa como um passo fundamental na construção de uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos. “É nosso dever garantir que todas as pessoas tenham seus direitos e dignidade respeitados”, argumentou.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS