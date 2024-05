Câmara de Salgado aprova medidas para o abastecimento de água em povoados Cacho da Banana, Palmeira e Grotão

Na última segunda-feira, dia 27, ocorreu a 28ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Salgado, onde foram aprovadas, por unanimidade, indicações relacionadas principalmente ao abastecimento de água nos povoados.

A vice-presidente da Câmara, vereadora Mafilza Silva Gomes (PT), solicitou a elevação do nível da caixa d’água nas comunidades de Cacho da Banana e Palmeira, especificamente na rua João Dantas de Mendonça, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água e atender melhor às necessidades dos moradores dessas áreas. A parlamentar também demandou a revitalização da estrada que se estende das proximidades do cemitério até a fazenda de Gino, no povoado Água Fria.

No que diz respeito à distribuição de água no município, o vereador José Ribeiro Neto (PSDB) requisitou a ampliação do projeto de abastecimento no povoado Grotão. Além disso, Ribeiro propôs a construção de uma praça no assentamento Tupamcy, localizado no referido povoado.

Já o vereador Raimundo Francisco (Solidariedade) apresentou a solicitação para a construção de uma quadra de futevôlei nas proximidades do campo de futebol do Poerão, no bairro da Estação. O projeto tem como objetivo proporcionar mais uma opção de lazer e incentivar a prática esportiva entre os jovens e adultos do município de Salgado.

Da Assessoria CMS

TDantas Comunicação