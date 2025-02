Câmara de São Cristóvão abre os trabalhos Legislativos para o Biênio 2025/2026

A Câmara de Vereadores de São Cristóvão, situada na Grande Aracaju, deu início à nova legislatura do biênio 2025/2026 nesta terça-feira (18) com uma sessão inaugural marcada por entusiasmo, diálogo e compromisso com a cidade. Em uma cerimônia solene, os 17 parlamentares se reuniram para dar as boas-vindas a um período que promete renovar a relação entre o Poder Legislativo e o Executivo municipal.

A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, Thiago Corrêa (União Brasil), que conduziu os presentes à execução do Hino Nacional, em sinal de respeito e unidade. Na ocasião, os vereadores Glissan Aragão (PSD) e Robson da Cabrita (Podemos) tiveram o papel de conduzir o prefeito Júlio Nascimento e a vice, Gedalva Umbaubá, até o plenário.

A Mesa Diretora, que terá a responsabilidade de conduzir os trabalhos dos próximos dois anos, foi composta da seguinte forma:

Presidente: Thiago Corrêa (União Brasil)

Vice-presidente: Robson da RR (União Brasil)

Primeiro secretário: Marcão da Pastoral (Mobiliza)

Segundo secretário: Rauller do Timbó (Podemos)

Discurso do Prefeito Júlio Nascimento

O prefeito Júlio Nascimento subiu à tribuna para transmitir sua mensagem, enfatizando o compromisso do Executivo com uma gestão transparente e colaborativa. Em seu pronunciamento, ele saudou os vereadores, reeleitos e eleitos, ressaltando a importância de um parlamento atuante, que busque, com equilíbrio e autonomia, o reconhecimento e o respeito dos cidadãos.

“Senhores, hoje não estamos apenas abrindo mais um período legislativo; estamos firmando um compromisso com a nossa cidade. É o compromisso de somarmos forças para honrar a confiança que milhares de sancristovenses depositaram em nós.”

O prefeito destacou também a importância da parceria entre os poderes e reafirmou sua dedicação ao trabalho:

“Do nosso lado, este executivo municipal estará sempre de portas abertas para o diálogo e a colaboração necessários à boa relação harmônica e independente entre os poderes. O trabalho é o que alimenta a minha caminhada e, tenho a certeza, não vou decepcionar o povo sancristovense.”

A nova composição da Câmara

A nova legislatura reúne representantes de diferentes partidos, reforçando a pluralidade e a representatividade no processo legislativo. Confira a lista dos parlamentares:

Partido Social Democrático (PSD)

Rege do Rosa Maria, Glissan Aragão e Leandro da Renovação

União Brasil

Ítalo Macário, Robson da RR e Thiago Corrêa

Federação PV/PT

Rafael Sucatão (PV), Marcus Lázaro (PT) e Luciano da Colônia (PT)

Podemos

Rodrigo Guery, Robson da Cabrita e Rauller do Timbó

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Irmão Lilo Abençoado

Progressistas (PP)

Fabio Santana do Frevorando

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Cabo Vitor

Mobiliza

Marcão da Pastoral

Solidariedade

Raelzinho Filho

Perspectivas para a Legislatura

Com a nova composição e a condução da Mesa Diretora, a Câmara de São Cristóvão projeta um biênio pautado na transparência, na colaboração e no diálogo com a sociedade. O discurso do prefeito e a postura dos vereadores refletem a expectativa de um trabalho conjunto que fortaleça a cidadania e impulsione melhorias para a cidade.

A sessão inaugural não apenas marcou o início de um novo ciclo legislativo, mas também reafirmou a importância de um compromisso ético e responsável com o povo de São Cristóvão. A expectativa é que os próximos meses sejam de intensas discussões e ações que tragam benefícios concretos para a comunidade.

