Câmara de Telha aprova Projeto de Lei que acrescenta novos cargos para o setor público

Nesta quinta-feira (6), foi realizada mais uma Sessão Ordinária na Câmara de Telha com notícia boa para a classe trabalhadora. Os vereadores aprovaram um Projeto de Lei que acrescenta novos cargos e aumenta o número de vagas no setor público municipal.

Os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei n° 006/2024, que altera o Anexo I e o Anexo II da Lei Municipal nº 289 e acrescenta novos cargos no setor municipal, como fonoaudiólogo, cardiologista e terapeuta ocupacional.

Além disso, o Legislativo também aumentou o número de vagas para alguns setores profissionais. Com isso, novas oportunidades de emprego vão surgir para as pessoas, que além de trabalharem vão ter a oportunidade de cuidar do povo telhense.

