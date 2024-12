Câmara de Telha cobra reativação de Laboratório Municipal

Nesta quinta-feira (5), foi realizada mais uma Sessão Ordinária na Câmara de Telha. Os vereadores discutiram várias pautas de interesse do povo telhense, dentre elas a reativação do Laboratório Municipal.

A solicitação foi feita pela vereadora Josiely Alves, através da Indicação nº 19/2024, que foi aprovada pelo Legislativo e solicita ao Poder Executivo a reativação do Laboratório Municipal da cidade com a aquisição e instalação de modernos e adequados equipamentos, uma vez que o laboratório está desativado há anos.

A Câmara ainda aprovou outras duas indicações da parlamentar. A de nº 20/2024, que cobra a reforma e revitalização dos campos de futebol dos povoados São Pedro e Bela Vista e a de n° 21/2024, que pede a limpeza, recuperação e conservação do riacho do município de Telha.

Ainda na Sessão, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) n° 16/2024 que estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do município para o exercício financeiro de 2025 e as Concessões de Título de Cidadão Honorário a Patrício dos Santos Lessa e Severina Rosa da Silva Santos, ambas de autoria do vereador Alex Fernandes.

Acompanhe os trabalhos da Câmara de Telha pelos canais de Comunicação, através das redes sociais e do canal do YouTube.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS