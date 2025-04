Câmara de Umbaúba aprova propostas para segurança, infraestrutura e meio ambiente

Na sessão ordinária realizada na noite da última terça-feira, 8, os vereadores de Umbaúba aprovaram importantes proposituras voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Em votação única, quatro indicações foram debatidas e aprovadas, contemplando áreas como segurança pública, urbanismo, meio ambiente e infraestrutura.

Entre os destaques está a Indicação nº 219/2025, de autoria do vereador Joaquim Francisco, que propõe a construção de um módulo policial no povoado Matinha, reforçando a segurança da comunidade. Já o vereador José Silveira apresentou a Indicação nº 220/2025, sugerindo a pavimentação da segunda etapa do Conjunto Estiva, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região.

A pauta ambiental também teve vez, com a Indicação nº 221/2025, de autoria da vereadora Vilma Fortunato, que propõe um projeto de rearborização da cidade, com prioridade para a rua Itabaianinha. A iniciativa visa ampliar as áreas verdes e contribuir com o microclima urbano. Por fim, a Indicação nº 222/2025, do vereador Hebber Ricardo, solicita a revitalização da praça do povoado Mangabeira, espaço importante de convivência para a comunidade local.

As propostas agora seguem para análise do Executivo Municipal. A sessão reforçou o papel do Legislativo na escuta das demandas da população e na proposição de melhorias que impactam diretamente o dia a dia dos umbaubenses.

Texto e foto: Ascom CMU/Divulgação

TDantas Comunicação