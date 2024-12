Câmara de Umbaúba inaugura a 15ª Escola do Legislativo em Sergipe

Na última sexta-feira, 29 de novembro, a Câmara Municipal de Umbaúba marcou um dia histórico com a inauguração da Escola do Legislativo Salvador Barreto do Nascimento e da galeria dos ex-presidentes da Câmara. O evento, realizado no auditório da Casa Legislativa, contou com a presença de autoridades do município, incluindo vereadores, o chefe do executivo, Humberto Maravilha, o deputado estadual Pato Maravilha, a prefeita eleita, Juliana Cardoso, o coordenador pedagógico da Escola do Legislativo de Sergipe Deputado João Seixas Dória (ELESE), Carlos Vinícius, e membros da sociedade civil.

A cerimônia teve início com as falas do presidente da Câmara, Gutto Prado, e a diretora da Escola, Gleise Silveira. O presidente ressaltou a importância da nova escola: “A Escola do Legislativo é um passo fundamental para a capacitação dos nossos servidores. Investir em formação é investir no futuro de Umbaúba e na qualidade do serviço público que oferecemos à população. Graças ao empenho da nossa equipe da Câmara, foi possível realizar todos esses feitos aqui na Casa. Essas inaugurações marcam um ciclo em minha vida, pois me dediquei nestes últimos 10 anos ao bem-estar da população umbaubense”, relembrou.

Em sua fala a diretora Gleise Silveira complementou: “Além de capacitar nossos servidores, nossa escola também representa um espaço de aprendizado e crescimento. É uma honra dar vida a este projeto que visa fortalecer o nosso legislativo. Agradeço a confiança dada a mim pelo presidente para estar a frente desse projeto”, ressaltou.

O coordenador pedagógico da ELESE, representou a coordenadora Telma Pimentel, e destacou que essa é a 15ª Escola do Legislativo inaugurada em Sergipe. Além disse, assegurou que diversas parcerias estão por vir. “Vocês estão de parabéns pela iniciativa, poucas Câmaras em nosso Estado possuem uma escola, essa é a 15ª. Tenho certeza que vamos fazer uma parceria de sucesso para que os servidores do município sejam capacitados neste local”, afirmou.

Durante o evento, foram entregues troféus de reconhecimento aos ex-presidentes presentes e a representantes que desempenharam papéis significativos na história legislativa do município. Essa homenagem reitera o respeito e a valorização dos que já comandaram os trabalhos na Casa, que agora ficam eternizados na galeria.

Após as falas e a entrega dos troféus, os presentes se dirigiram ao local onde ocorreu o descerramento da placa inaugural da Escola do Legislativo, celebrando essa conquista para todos os umbaubenses.

Texto e foto: ASCOM CMU

