Câmara de Vereadores de Porto da Folha Aprova LDO 2025 com Emendas

Nas 37ª e 38ª sessões da Câmara de Vereadores de Porto da Folha, foram aprovadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, incluindo emendas que visam o remanejamento de verbas orçamentárias para diversas áreas fundamentais do município, além de indicações e requerimentos. As emendas propostas contemplam desde a infraestrutura de transporte até o apoio a iniciativas culturais, esportivas e agrícolas.

Entre as principais emendas aprovadas estão: Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado para o transporte de carne do abatedouro frigorífico de outras cidades; a Construção da Sede da Associação Atlética Guarany; o Pagamento de Despesas do Seguro Safra, essencial para apoiar os agricultores em situações de perda de safra por razões climáticas, oferecendo uma rede de segurança financeira para os produtores rurais.

Além disso foram aprovadas emendas para o custeio de Associações Comunitárias que promovem a cultura, o esporte e o lazer, e o Projeto Amigo do Produtor Rural, para que o poder público ajude no plantio e aração da terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar.

Troca de Bueiro na Rodovia para Serra dos Homens: A indicação do vereador André do Esporte para a troca de um bueiro na rodovia que dá acesso à Serra dos Homens foi aprovada. Esta intervenção é necessária para garantir a segurança e a infraestrutura da via, facilitando o trânsito e evitando alagamentos.

Requerimentos ao DER: O vereador Demar da Linda França apresentou um requerimento ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a roçagem no acostamento da rodovia estadual que liga o povoado Vaca Serrada a Niterói, bem como a tapa de um bueiro estourado no povoado Saco da Serra, perto da casa de Cícero Pequeno. Estas ações são essenciais para a manutenção e segurança das estradas, melhorando as condições de tráfego e a acessibilidade das áreas rurais.

A aprovação da LDO 2025 com estas emendas reflete o compromisso dos vereadores de Porto da Folha com o desenvolvimento e bem-estar da população. As medidas adotadas visam atender a necessidades urgentes e proporcionar melhorias significativas na infraestrutura, apoio agrícola, esportivo e cultural do município.

