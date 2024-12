CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA PARABENIZA GALO DO SERTÃO PELO ACESSO À 1ª DIVISÃO NO SERGIPANO

Na 63ª e 64ª sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Porto da Folha, foram aprovadas moções de congratulação em reconhecimento ao trabalho da diretoria, do corpo técnico e dos atletas da Associação Atlética Guarani de Porto da Folha, conhecida como Galo do Sertão.

A homenagem, proposta pelo vereador Marcel da LeL, foi feita em nome do presidente da associação, Pedro Ferreira dos Santos, em virtude do excelente desempenho da equipe na temporada de 2024, que garantiu o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Sergipano de 2025.

O feito histórico do Galo do Sertão foi celebrado pelos vereadores, que destacaram a dedicação e o empenho da equipe para alcançar essa importante conquista, que representa o esforço dos atletas e o trabalho incansável da diretoria e do corpo técnico, que desempenharam papel fundamental na preparação da equipe e na superação dos desafios durante a competição. O reconhecimento, portanto, é um tributo ao trabalho coletivo, que reflete o espírito esportivo e a paixão pelo futebol, sendo um marco para o esporte local.

A sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, vereador André Vieira dos Santos, que falou sobre a relevância da homenagem e ressaltou a importância do esporte para a cidade. O gesto de reconhecimento foi uma forma de valorizar o trabalho que vai além das quatro linhas do campo, refletindo o compromisso da associação com o desenvolvimento esportivo da região e com a promoção de oportunidades para jovens talentos locais.

