Câmara de Vereadores de Porto da Folha Solicita Conserto de Estradas na Zona Rural

Na Câmara de Vereadores, durante a 43ª e 44ª sessões ordinárias, o vereador Roberto Silveira de Farias apresentou a Indicação 15/2024, solicitando o conserto urgente de diversas estradas na zona rural de Porto da Folha. As vias afetadas incluem a Serra do Moreira, Serra da Cal, Assentamento São Jorge, Assentamento Emburaninhas, o Encontramento de Carmenildo à Comunidade Embuzeiro Doce, Bela Vista, Assentamento Júlia e Assentamento Zé Onaldo, localizado às margens do rio.

Segundo o vereador, “As estradas estão em estado crítico de conservação, tornando-se intransitáveis e gerando sérios transtornos para a população local. Essas vias são essenciais para o transporte de alunos e a escoação da produção de leite e outros produtos da região. A falta de manutenção tem afetado diretamente a qualidade de vida da população rural, que depende dessas estradas para se deslocar e trabalhar”, destacou Farias.

Além da indicação de conserto das estradas, a Câmara também aprovou o Projeto de Lei 004/2024, de autoria do vereador e presidente da Casa, Marcel da L e L. O projeto denomina de “Loteamento Parque Arizona” as ruas localizadas próximas ao Cartório Eleitoral. Entre as ruas que receberão a nova denominação estão a Rua Maria de Lourdes dos Santos, Rua Miguel Santos Neto, Rua Antônio Martins de Farias, Rua João Castor de Melo e Rua José Teixeira Moreira. O loteamento abriga 8 quadras, totalizando 100 casas, e visa promover o desenvolvimento urbano na região.

A aprovação das medidas reflete o compromisso da Câmara de Vereadores em atender às demandas da comunidade e melhorar as condições de infraestrutura em Porto da Folha. As ações visam não apenas a melhoria das estradas, mas também o fortalecimento das comunidades rurais e a valorização do patrimônio local.

A expectativa é que as reivindicações do vereador e os projetos aprovados possam trazer melhorias significativas para a população, especialmente para aqueles que vivem na zona rural e dependem das estradas para suas atividades diárias.

Fonte: Agência T.Dantas de Notícias