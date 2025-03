Câmara de Vereadores de Rosário do Catete realiza Sessão Solene em homenagem às mulheres

Na noite desta quinta-feira (27), a Câmara de Vereadores de Rosário do Catete realizou uma Sessão Solene em homenagem às mulheres, no auditório vereador Manoel de Lima Maxi, na sede do Legislativo Municipal. O evento, alusivo ao Mês da Mulher, destacou a força, a dedicação e o papel fundamental das mulheres no desenvolvimento do município.

Presidida pelo vereador Ellyson Santana, a solenidade contou com a presença do prefeito César Resende, que também foi homenageado pela sua atuação e compromisso com o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no município. Estiveram presentes ainda as vereadoras Lílian Rodrigues, Mayara Santos e Mara da Farmácia, demais parlamentares, secretárias municipais, familiares das homenageadas e convidados. Na oportunidade, também foi realizado um sorteio entre as participantes.

Ao todo, 22 mulheres foram homenageadas por suas contribuições à sociedade rosarense. Entre elas, estão Verônica Menezes Bispo, secretária municipal da Assistência e do Desenvolvimento Social; Amélia Correia de Resende Neta, ex-presidente da Câmara de Vereadores; Carolina Rocha Soledade, Maria Janizete da Silva Santos, Maria Ruth Santos Leite, Bruna Luciana dos Santos, Ises Tauane dos Santos Souza, Sandra Bandeira Araújo Cruz, Hiuná Cardoso de Santana do Espírito Santo, Maria Izabel Andrade, Sandra Regina de Jesus Araújo, Janiselma dos Santos, Maria José Santos Mendonça, Maria Celita dos Santos, Adelma Silva de Souza, Marlene Ferreira Sotero de Oliveira, Ana Hilda Santos, Maria Izabel dos Santos, Dinorá Barreto Dantas Filha, Aglaert Diniz de Resende, Maria de Fátima da Conceição e Maria Andrea Santos.

Em seu discurso, o presidente da Câmara, Ellyson Santana, destacou a importância de reconhecer e valorizar as mulheres que, com seu trabalho e dedicação, fazem a diferença no município. “Cada uma dessas homenageadas representa a força e a resiliência das mulheres rosarenses. Esta noite é um reconhecimento merecido a todas que, de diferentes formas, contribuem para o progresso da nossa cidade”, afirmou.

Texto e foto Keizer Santos