Câmara Municipal de Boquim aprova Lei Orçamentária Anual 2025

Nos dias 18 e 19 de dezembro, a Câmara de Boquim realizou a 146ª e 147ª Sessões Ordinárias. Os vereadores aprovaram, em segunda votação, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano de 2025.

Foram dois dias de votação, mas a LOA foi aprovada e vai permitir o exercício financeiro do município no ano que vem, estabelecendo as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nesta lei, está contido um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis.

Na Sessão de número 146, os parlamentares cobraram ao Poder Executivo a reforma de prédios públicos, celebraram o certificado do selo Prata no nível de transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 33/2024, da vereadora Adriana Maciel (PL), que denomina um trecho urbano da cidade, e apresentaram um Projeto de Resolução e uma Moção de Parabenização.

Já na 147ª Sessão Ordinária, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 33/2024, da vereadora Adriana Maciel (PL) que denomina uma rua da cidade, o PL nº 10/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar uma gratificação aos profissionais da Atenção Primária da Saúde (APS) foi aprovado em primeira votação e depois em segunda votação em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Resolução nº 02/2024, do Vereador Marcos Rezende (UB) sobre a declaração de inaplicabilidade do artigo 11 do Regimento Interno da Câmara de Boquim, que permite Recondução aos cargos da Mesa Diretora, Projeto de Resolução nº 03/2024 que institui no Legislativo o pagamento de Verba de Representação a ser paga aos membros da Mesa Diretora e aos presidentes das comissões. Moção de Parabenização de autoria do Vereador Jonas Menezes Vidal (PSB) e a derrubada do Veto do Poder Executivo ao PL nº 02/2024 que extingue o cargo de provimento de motorista, criado pela Lei Municipal nº 996/2022.

Acompanhe os trabalhos da Câmara de Boquim pelos canais de Comunicação, através das redes sociais e do canal do YouTube.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS