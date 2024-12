Câmara Municipal de Estância concede honrarias ao radialista e comunicador Genílson Máximo

No próximo dia 17 de dezembro, às 16h, no plenário Filadelfo Luiz de Costa, no Palácio Desembargador Pascoal Nabuco, localizado na Rua Gumercindo Bessa, no centro de Estância, a Câmara Municipal realizará uma sessão solene para a entrega de duas importantes honrarias ao radialista, poeta e comunicador Genílson dos Santos, popularmente conhecido como Genílson Máximo.

Por iniciativa do parlamentar Tertuliano Pereira (Republicanos), Genílson Máximo será agraciado com o Título Honorífico de Cidadania Estanciana, oficializado pelo Projeto de Decreto Legislativo Nº 05/2017, aprovado por unanimidade sob a presidência do vereador André Graça.

Na mesma ocasião, ele receberá a Medalha de Honra ao Mérito Parlamentar, uma propositura do vereador Artur Oliveira (PT), formalizada pelo Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/2021, também aprovado por unanimidade sob a presidência do vereador Misael Dantas Soares.

As homenagens refletem o reconhecimento da sua notável contribuição à sociedade estanciana, especialmente nas áreas da comunicação, cultura e escrita. Como radialista, Genílson Máximo levou informação e entretenimento ao público com profissionalismo e carisma. No campo cultural, destaca-se como um dos fundadores do Festival de Poesia Falada, um evento que valoriza a expressão artística e literária, além de sua atuação como poeta, preservando e promovendo a rica tradição literária de Estância.

No âmbito institucional, Genílson Máximo tem prestado relevantes serviços como assessor de comunicação tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura de Estância, fortalecendo o elo entre as instituições públicas e a população. Ele também é editor do Blog Parabólica News, uma plataforma que reúne centenas de matérias jornalísticas e artigos que não apenas registram fatos e notícias locais, mas também preservam a memória de personalidades marcantes do município.

De acordo com o Art. 42, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, o Título de Cidadão Honorário é concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município ou que tenham se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Genílson Máximo, por sua trajetória de dedicação à cultura, comunicação e história estanciana, é mais do que merecedor dessas honrarias. O homenageado é natural do município de Santa Luzia.

A sessão solene será conduzida pelo vereador presidente, Cristóvão Freire e promete ser um marco na valorização do trabalho deste homenageado comunicador, cujas contribuições enriquecem a identidade cultural e informativa de Estância.

Blog Parabólica News