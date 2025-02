Câmara Municipal de Laranjeiras retoma as sessões legislativas de 2025

As sessões ordinárias da legislatura 2025-2028, na Câmara de Laranjeiras, foram retomadas nesta terça-feira, 18. O clima é de união entre os vereadores e o Executivo, com o intuito de levar mais qualidade de vida aos laranjeirenses e mais desenvolvimento para o município histórico.

Nesta primeira sessão do ano, como de praxe, o prefeito Juca enviou uma mensagem ao legislativo, que foi transmitida pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Helenilson Siqueira. “Nos próximos 4 anos, vamos focar ainda mais em políticas públicas de desenvolvimento humano e justiça social. Na nossa gestão, daremos prioridade a operacionalização das propostas do nosso plano de governo e assim construir uma cidade melhor para todos os laranjeirenses. Para isso, vamos manter a harmonia e o respeito entre os poderes legislativo e executivo”, destacou Juca na mensagem.

Também fizeram parte da mesa, a secretária de Articulação Política, Brasilina Borges e o vice-prefeito, Luciano dos Santos, que também transmitiu uma mensagem de otimismo. “Quero desejar boas-vindas a todos os vereadores e dizer que, agora, estou no executivo, mas sempre darei o devido valor ao legislativo. Nesta casa, fiz a minha história política e estou sempre à disposição para dialogar e trazer mais desenvolvimento para o nosso povo”, enfatizou o vice-prefeito.

A vereadora Mônica Sobral (PP), que assume o mandato pela primeira vez, ressaltou que vai trabalhar para o povo e focar em proposituras que transformem Laranjeiras. “Nos próximos quatro anos, teremos grandes desafios, mas, pretendo fazer um trabalho com excelência, para que os laranjeirenses tenham mais oportunidade de emprego e renda, mais saúde, mais educação e tantas outras ações que transformem Laranjeiras em uma cidade melhor de se viver”, frisou Sobral.

O vereador Valdenir Buiú (MDB), que também exerce o mandato pela primeira vez, se mostrou otimista e empenhado em trabalhar em prol dos laranjeirenses. “Vamos juntos com o povo e prefeito Juca, enfrentar os desafios e superar as dificuldades. Com responsabilidade e compromisso, vou honrar cada voto e focar em projetos que tragam resultados positivos para fazer a diferença”, afirmou o vereador.

O presidente da Câmara, Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmem – Republicanos) saudou os vereadores e afirmou que: “à frente da Câmara, vamos trabalhar juntos com a gestão municipal, com todos os vereadores e com os servidores desta casa. O meu é intuito é somar esforços em prol do desenvolvimento”, disse o presidente.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.