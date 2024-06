Câmara Municipal de Pacatuba delibera indicações para Saúde e Infraestrutura

A Câmara Municipal de Pacatuba realizou, nesta terça-feira, 18, uma sessão produtiva, marcada pela aprovação de duas importantes indicações e pela solicitação de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. As propostas visam a melhoria da saúde preventiva e da infraestrutura da cidade, refletindo as necessidades e demandas da comunidade local.

A indicação nº 10/2024, apresentada pela vereadora Maria Edvânia Messias, solicita a reforma dos bancos da praça do povoado Garatuba. A proposta atende a uma demanda dos moradores, que veem na praça um importante espaço de lazer e convivência. “Esta é uma solicitação dos habitantes de Guaratuba, que necessitam de um local apropriado para descanso e socialização. A reforma dos bancos contribuirá para a urbanização e valorização desse espaço público”, destacou a vereadora.

Em paralelo,a indicação nº 11/2024, de autoria do vereador Alexandre Pereira, propõe a instituição de um programa de prevenção da saúde dos pés. A iniciativa visa integrar a podologia ao desenvolvimento de práticas multidisciplinares de saúde preventiva. Segundo o vereador, através do cuidado com os pés é possível prevenir o surgimento de diversas doenças e identificar precocemente condições que podem se agravar se não tratadas adequadamente. “A saúde dos pés é uma porta de entrada para a prevenção de inúmeras doenças. Com a implementação deste programa, buscamos garantir um acompanhamento mais completo e preventivo para nossa população”, afirmou Alexandre Pereira.

Ainda na sessão, foi discutido o ofício enviado pelo secretário Municipal de Saúde, Marinaldo Bispo, solicitando o próximo dia 27 de junho para a apresentação dos instrumentos de gestão do exercício de 2023 do Fundo Municipal de Saúde de Pacatuba, além do relatório quadrimestral referente ao período de janeiro a abril de 2024. A medida visa garantir a transparência e o acompanhamento das ações e investimentos realizados na área da saúde.

