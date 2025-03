Câmara Municipal de Pacatuba nomeia novas Procuradoras Especiais da Mulher

A Câmara Municipal de Pacatuba deu um importante passo em defesa dos direitos das mulheres com a nomeação da vereadora Aleide Diana Santos Melo Costa como Procuradora Especial da Mulher e da presidente da Câmara, Rosana Barreto, como Procuradora Adjunta Especial da Mulher. A cerimônia de posse ocorreu nesta terça-feira, 11 de março, durante uma Sessão Solene que contou com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil.

A Procuradoria da Mulher é um órgão essencial para promover políticas públicas que garantam a igualdade de gênero, o combate à violência doméstica e o empoderamento feminino. Com a nomeação das vereadoras Aleide e Rosana, a Câmara reforça seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Aleide Diana Santos Melo Costa, agora à frente da Procuradoria, destacou a importância do trabalho conjunto para enfrentar os desafios que ainda persistem. “Assumir essa função é uma honra e uma grande responsabilidade. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que as mulheres de Pacatuba tenham seus direitos respeitados e suas vozes ouvidas”, afirmou.

Já a Procuradora Adjunta, Rosana Barreto, reforçou o papel da Procuradoria como um espaço de acolhimento e apoio. “Nossa missão é lutar por políticas que promovam a igualdade e o respeito. A Procuradoria da Mulher será um canal aberto para ouvir, orientar e apoiar todas as mulheres do município”, declarou. A presidente destacou ainda a importância da Procuradoria para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. “A Procuradoria foi um avanço e uma conquista para todas as mulheres de Pacatuba e temos a certeza de que avançaremos ainda mais na defesa dos direitos femininos”, ressaltou.

Ações de Fortalecimento

As novas procuradoras já iniciaram os trabalhos com o objetivo de fortalecer as ações da Procuradoria da Mulher e irão realizar campanhas de conscientização, debates e projetos que visam combater a violência de gênero e garantir a igualdade de oportunidades. A população sempre será convidada a acompanhar as ações da Procuradoria e a participar das iniciativas que serão promovidas ao longo do ano.

