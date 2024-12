Câmara Municipal de Porto da Folha realiza solenidade de entrega de títulos de cidadão

A Câmara Municipal de Porto da Folha viveu um momento de grande significado semana passada ao realizar a solenidade de entrega dos Títulos de Cidadão Honorário Portofolhense a nove personalidades que se destacaram por suas contribuições ao município. Além disso, a ocasião marcou a apresentação oficial das reformas realizadas no prédio da câmara ao longo do ano de 2024, sob a liderança do presidente Marcel da Lel.

Novos cidadãos portofolhenses

Durante a cerimônia, foram agraciados com os títulos de cidadania os seguintes homenageados: Gilberto Gomes dos Santos Júnior (Júnior de Gil), Thaís Araújo Aragão, Robison Gomes de Sá, Edvane Rodrigues Santos de Matos, Patrícia Aires Santos de Jesus, Wglediston dos Santos, Antônio Vieira de Matos, Helen Cristina Silva e Isaías dos Santos (Isaías da Granja).

Os novos cidadãos portofolhenses foram reconhecidos pelo impacto positivo de suas ações em áreas como educação, saúde, cultura e desenvolvimento social. O título simboliza o acolhimento oficial dessas personalidades como membros da comunidade de Porto da Folha, celebrando seus feitos e reafirmando seu compromisso com o bem-estar da cidade.

Câmara renovada: avanços estruturais e tecnológicos

Além da entrega dos títulos, a solenidade foi marcada pela apresentação das reformas realizadas na sede da Câmara Municipal, uma das maiores intervenções na história do legislativo local.

Entre as melhorias, destaca-se a troca completa do telhado, que por anos apresentava falhas estruturais, causando alagamentos durante as chuvas. Essa obra não só solucionou um problema crônico, mas também garantiu mais segurança para os servidores, vereadores e cidadãos que frequentam a casa legislativa.

Acessibilidade para todos

Outra conquista significativa foi a adaptação da câmara para acessibilidade, com a instalação de rampas e melhorias nos espaços internos. Agora, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem participar das sessões e atividades de forma digna e confortável. O plenário também passou por climatização, um alívio significativo para a população que acompanha as sessões em uma região de altas temperaturas.

Já a implantação de televisores no plenário para exibição de projetos e documentos em tempo real foi um passo importante para a transparência, permitindo à população acompanhar de perto o trabalho dos vereadores.

A gestão também inovou ao criar um canal no YouTube, onde as sessões são transmitidas ao vivo. Essa medida ampliou o acesso da população ao processo legislativo, fortalecendo a participação cidadã.

Modernização do equipamento

A aquisição de novos equipamentos, como computadores e impressoras, garantiu mais eficiência ao trabalho dos parlamentares e servidores. Essas melhorias representam um grande avanço na modernização administrativa da câmara.

Um legado de responsabilidade e compromisso

Com quase quatro anos à frente da presidência, a diretoria tendo à frente Marcel da Lel reafirmou sua satisfação em entregar um prédio mais moderno, seguro e acessível. Segundo ele, “a sede da câmara deve ser um ambiente digno para o exercício da democracia e para o bom desempenho dos vereadores em suas funções”.

A cerimônia de entrega dos títulos e a apresentação das reformas reforçaram o compromisso do legislativo municipal com o desenvolvimento de Porto da Folha e com a valorização de sua população. Um momento de celebração, avanço e renovada esperança para o futuro do município.

