Câmara de Porto da Folha recebe Selo Ouro de Transparência do TCE

A Câmara Municipal de Porto da Folha conquistou o Selo Ouro de Transparência Pública, atribuído pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) em sua Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2024. Com um índice de 90,77% na classificação de transparência, a Câmara se destaca entre os mais bem avaliados no estado, destacando compromisso com uma gestão pública acessível, clara e confiável para a população.

O Selo Ouro, concedido pelo TCE, é uma das mais altas distinções em transparência pública, destinado a órgãos que seguem rigorosamente os critérios de clareza e acessibilidade das informações, como dados financeiros, administrativos e legislativos. O índice de 90,77% é resultado dos esforços contínuos da administração da Câmara em melhorar o acesso da população a informações fundamentais sobre a administração pública, ampliando a confiança e o diálogo com os cidadãos.

A conquista do Selo Ouro mostra o compromisso da gestão com a ética e a responsabilidade. O presidente da Câmara Municipal do Porto da Folha, vereador Marcel da LeL agradeceu à população pela confiança e afirmou que continuará a buscar melhorias e inovações para ampliar o acesso à informação. “Essa conquista é fruto de toda a Câmara, com os servidores e os vereadores que têm se dedicado na promoção de uma gestão pública de qualidade, com dados sempre acessíveis ao cidadão”, declarou o chefe do Legislativo.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS