Câmara Municipal de São Cristóvão retoma os trabalhos legislativos do 2º semestre

A Câmara Municipal de São Cristóvão deu início nesta terça-feira (5), aos trabalhos legislativos do segundo semestre de 2025. A retomada foi marcada por um clima de compromisso com o debate democrático e o avanço de pautas importantes para o Município.

Durante a sessão de reabertura, o presidente da Casa, vereador Thiago Corrêa (UNIÃO), destacou a importância do Legislativo no fortalecimento das políticas públicas e na transparência com a população. “Com certeza, trabalharemos ainda mais em prol do povo de São Cristóvão, da transparência desta Casa, para cada vez mais melhorar a vida das pessoas que moram em nossa cidade”, pontuou.

O início do segundo semestre também foi uma oportunidade para que as bancadas de Situação e Oposição apresentassem suas perspectivas para os próximos meses. O líder da Oposição reforçou o papel fiscalizador da Câmara e apontou a existência de um diálogo saudável e qualificado entre os membros.

“Acreditamos na qualidade deste parlamento e que iremos ter bons debates. As expectativas para esse segundo semestre são as melhores, tendo em vista que temos avançado muito no que diz respeito ao diálogo, e tenho certeza que quem sairá ganhando é a população de São Cristóvão”, destacou Lilo Abençoado (PSB).

Já o líder da bancada governista, Rafael Sucatão (PV), ressaltou o alinhamento com o Executivo municipal, com foco em projetos que beneficiem diretamente a população sancristovense. Ele também reforçou a importância dos munícipes acompanharem os trabalhos dos vereadores. “É na Casa do Povo onde saem as principais decisões que afetam diretamente o cotidiano da população sancristovense. O Executivo está deliberando diversas matérias para que a Câmara aprecie, e é importante ter os cidadãos acompanhando as atividades que desenvolvemos”, ressaltou.

Com a agenda legislativa em andamento, a previsão é de que, neste semestre, os trabalhos continuem com debates e votações de pautas prioritárias para o Município, incluindo temas como Orçamento, Infraestrutura, Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Educação. Não deixe de acompanhar as sessões legislativas pelos a canais de comunicação da Câmara, através das redes sociais pelo Instagram e Facebook.

Por Ricardo Nascimento

Foto: Ascom CMSC

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS