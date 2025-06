Câmara Municipal de Telha aprova Lei Orçamentária e contas da Prefeitura

Nesta quinta-feira (12), a Câmara de Telha realizou mais uma Sessão Ordinária. Ela foi marcada pela aprovação da elaboração da Lei Orçamentária e das contas da Prefeitura do município.

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) n° 004/2025, que dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2025, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura do município.

Isso significa que as contas do Poder Executivo do ano de 2017 estão aprovadas. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Alan Santana, a aprovação foi feita com uma análise criteriosa e representa uma avanço para o município.

“São projetos importantes, que foram estudados com muita dedicação pois se trata da administração do bem público e aprovados para que o município de Telha possa seguir em frente”, ressaltou o parlamentar.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS