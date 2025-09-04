Câmara Municipal delibera sobre segurança em escolas e mudança de nome de praça

Na sessão plenária de terça-feira, 03 de setembro, a Câmara Municipal de Pacatuba apreciou e deliberou sobre duas propostas que tratam de melhorias na infraestrutura e de homenagem a espaço público do município.

A Indicação nº 11/2025, apresentada pelo vereador Alexandre Pereira, solicita a instalação de grades de proteção na frente das escolas públicas municipais. A medida tem como objetivo reforçar a segurança dos estudantes, funcionários e da comunidade escolar, prevenindo acidentes e ampliando a sensação de proteção no ambiente educacional.

Já o Projeto de Lei nº 22/2025, de autoria da vereadora Aleide Melo, propõe a mudança de nome da praça pública localizada no povoado Estiva do Raposo para Praça Nair Gomes. A alteração busca valorizar a identidade local e atender a um pedido da comunidade, preservando a memória e a representatividade de uma importante moradora que contribuiu para o desenvolvimento e a história da região.

As matérias foram discutidas em plenário e seguirão os trâmites regimentais da Casa Legislativa.

