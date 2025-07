Câmeras registram colisão envolvendo carro e duas carretas na BR-101 em Estância

Câmeras de segurança flagraram na manhã desta segunda-feira (09), um acidente envolvendo um carro de passeio e duas carretas no km 151 da BR-101, no município de Estância.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi após uma colisão transversal. O carro de passeio trafegava por uma via de acesso e tentou entrar na rodovia, quando foi atingido na parte lateral por uma carreta. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra outra carreta que seguia no sentido contrário.

O motorista do carro não sofreu ferimentos e foi retirado do veículo com a ajuda de populares. Nenhum ocupante das carretas ficou ferido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas ao local.

A PRF informou que as equipes vão orientar o fluxo de veículos e fazer a liberação das vias.

Foto: Redes Sociais