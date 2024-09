Caminhada e carreata marcam o sábado de Luiz Roberto e Fabiano

Ações nos bairros Santa Maria e Aruana marcaram o sábado de campanha para os candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e vice-prefeito, Fabiano Oliveira, neste dia 28. Pela manhã, realizaram uma caminhada pelo bairro Santa Maria, percorrendo as ruas do residencial Antônio Carlos Valadares, complementando o roteiro iniciado ainda semana passada.

“Esta é uma das localidades que passou por maiores transformações nos últimos anos. Muita coisa melhorou, mas ainda há muito a ser feito e eu e Fabiano vamos trabalhar muito pelo Santa Maria, que é um dos bairros mais populosos de Aracaju”, disse Luiz, que recebeu, ao lado de Fabiano, muito carinho e palavras de incentivo da população local.

Ainda no final da manhã, Luiz Roberto esteve na Festa dos Radialistas, realizada no Gonzagão, pelo sindicato da categoria, onde saudou profissionais do rádio, seus familiares e amigos e destacou a importância da categoria para a democracia.

“O rádio exerce um papel fundamental em nossa sociedade, levando informação em tempo real e se adaptando às novas tecnologias atuais, com transmissões simultâneas via Youtube. Em Sergipe, sobretudo em Aracaju, ainda há uma peculiaridade de ser o meio que, muitas vezes pauta os outros meios. Reconheço e sou muito grato à categoria dos radialistas”, ressaltou Luiz Roberto.

Já no final da tarde, com a participação da primeira dama do estado, Érica Mitidieri, da deputada federal Katarina Feitoza, do prefeito Edvaldo Nogueira, das esposas dos candidatos e de correligionários, foi realizada uma carreata pelas ruas do bairro Aruana, percorrendo os residenciais edificados pela Prefeitura de Aracaju nos mandatos de Marcelo Déda e Edvaldo Nogueira, que se tornaram uma nova fronteira de expansão da capital.

“Passamos aqui com muita alegria, pois estas casas representam a realização de um sonho para milhares de famílias aracajuanas. Aqui é uma localidade que foi entregue com toda a estrutura de urbanização, há mais de 20 anos, que vem recebendo manutenção, mas também ainda há muito a fazer e estamos aqui para nos comprometer com isso”, declarou Luiz Roberto.

Agenda

Neste domingo, 29, a agenda dos candidatos prevê uma caminhada no bairro 17 de Março, a partir das 9h, e a procissão com Santa Terezinha e Padroeiros da comunidade, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Robalo, bairro Mosqueiro.

Fonte e foto assessoria