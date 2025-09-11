Caminhada e Corrida Sest Senat chega à 3ª edição em Itabaiana

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento movimenta o município e entrega troféus aos vencedores

Neste domingo (14), às 6h30, será dada a largada da 3ª edição da Caminhada e Corrida Sest Senat Itabaiana. A iniciativa, que conta com a parceria da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e do Programa Ambiental Despoluir, promove saúde e bem-estar aos colaboradores do setor de transporte e à comunidade em geral, que podem se inscrever no evento até esta sexta-feira.

Os interessados têm à disposição a caminhada de 2 km ou a corrida de 10 km, ambos em circuito aberto, além da opção da corrida de 5 km, que será realizada em percurso único, sem retorno. O trajeto da caminhada tem como ponto de partida a unidade do Sest Senat Itabaiana e segue pela avenida da UFS (Olímpio Grande), enquanto a corrida acrescenta a avenida Manoel Francisco Teles ao percurso.

O gerente do Sest Senat de Itabaiana, Diogo Menezes, destaca que a iniciativa busca incentivar novos hábitos de vida, estimulando a prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que oferece um momento de lazer para diferentes públicos.

“A Caminhada e Corrida Sest Senat é uma ótima oportunidade para competir de forma amistosa, conquistar disposição física e saúde, receber medalha e concorrer a troféus, que serão entregues aos vencedores do 1º ao 3º lugar na classificação. Haverá premiação feminina e masculina em quatro categorias: público geral, trabalhadores do transporte, idosos e pessoas com deficiência (PCD). Assim como nas outras edições, será um evento lindo e todos estão convidados a participar”, pontua Diogo.

Para a corrida, a categoria público geral engloba participantes de 16 a 59 anos, que deverão obrigatoriamente entregar 1 kg de alimento no momento da retirada dos kits. Já as categorias PCD e idosos exigem 2 kg de alimento, enquanto a de trabalhadores do transporte requer 3 kg. Vale ressaltar que a quantia de 3 kg é fixa para qualquer pessoa inscrita na caminhada.

Kits

A retirada do kit acontece na sexta-feira (12) e no sábado (13), no Sest Senat Itabaiana, mediante apresentação de documento com foto ou comprovante de inscrição. No primeiro dia de entrega, o kit estará disponível das 10h às 19h; já no sábado, que antecede o evento, a entrega ocorrerá das 8h às 15h.

O kit Atleta Caminhada é composto por camisa personalizada, número de peito, sacola metalizada e medalha. Para os participantes da corrida, além desses itens, também serão entregues boné e squeeze.

Para inscrições, clique aqui (https://centraldacorrida.com.br/evento/sestsenatitabaiana )

Texto e foto Juliana Melo – ascom Setransp