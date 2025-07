CAMINHÃO CARREGADO COM MADEIRA PEGA FOGO PRÓXIMO AO HOSPITAL DE AMOR, EM LAGARTO; NINGUÉM SE FERIU

Um caminhão com placa de Campo do Brito e que transportava uma carga de madeira pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (24), nas proximidades do Hospital de Amor, em Lagarto.

Uma equipe do 5º Grupamento de Bombeiro Militar (5º GBM) foi acionado e conseguiu apagar o fogo. Ninguém ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais.

As informações passadas pelo condutor do veiculo são de que o incêndio teve início após uma possível pane elétrica. O motorista e o passageiro conseguiram encostar o caminhão.