Caminhão da Energisa chega ao município de Graccho Cardoso

População pode participar de palestras e troca de lâmpadas

No mês de dezembro, o caminhão itinerante do projeto Nossa Energia, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, visitará os municípios de Graccho Cardoso, Riachuelo e Aracaju. O projeto beneficia clientes que desejam substituir lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. A população também pode participar de palestras sobre redução do consumo de energia e segurança.

Na cidade de Graccho Cardoso, o caminhão segue até a próxima sexta-feira (06). Para realizar a troca de lâmpadas, é preciso receber algum benefício do Governo Federal ou residir em área de vulnerabilidade social, levar as lâmpadas antigas e apresentar os seguintes documentos originais: identidade, CPF e última conta de energia paga. Cada casa poderá trocar até seis lâmpadas gratuitamente.

“A população também pode participar de palestras educativas sobre dicas de consumo consciente, meio ambiente e segurança nas instalações, além de sessões de cinema que acontecem às 18h na terça e quinta-feira”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

O Nossa Energia segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é destinado exclusivamente às famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou que residem em áreas de vulnerabilidade social. O projeto tem como finalidade contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica e ajudar as famílias a adotarem o hábito de consumo consciente e eficiente de energia elétrica.

Confira a programação do caminhão PEE

Graccho Cardoso – 02 a 06/12

Riachuelo – 09 a 13/12

Aracaju – Parque da Sementeira: 16 a 20/12

Horários

Segunda – 14h às 17h

Terça a quinta-feira – 8h às 17h

Sexta – 8h às 12h

Texto e foto Adriana Freitas