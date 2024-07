Caminhão da Energisa leva palestras e troca de lâmpadas para Muribeca

Ação acontece na praça de eventos da cidade

Nesta segunda-feira, 22, o caminhão d do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa chega ao município de Muribeca. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso consciente de energia elétrica e orientações de segurança. O caminhão está estacionado na praça de eventos até a próxima sexta-feira, 26.

A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar das palestras. Já para realizar a troca de lâmpadas, é preciso ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente. A ação inicia na segunda-feira das 14 às 17h. Já de terça a quinta-feira, das 8h às 17h, e na sexta-feira das 8h às 12h.

O especialista de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins, destaca que as lâmpadas incandescentes e florescentes trazidas pelas famílias são trocadas por lâmpadas de LED que são mais econômicas. “Além da durabilidade ser bem maior, essa lâmpada traz um consumo menor de energia para a residência. Também aproveitamos a visita no caminhão para trazer dicas de como economizar energia em casa com hábitos simples, a exemplo de não deixar a Tv ligada em cômodos vazios”, explica.

Pedro ainda reforça mais dicas de redução de consumo que podem ser adotadas em casa: “Estamos com temperaturas mais frias e o chuveiro elétrico é muito utilizado neste período. É importante ter em mente que os banhos precisam ser rápidos pois o chuveiro elétrico é um dos grandes vilões do consumo. Outra dica é desligar os aparelhos ao invés de deixar em stand by. Junte o máximo de roupas para passar de uma só vez e evite passar lençol e toalhas. São pequenos hábitos em casa que fazem a diferença”, orienta.

Caminhão itinerante

O Caminhão da Energisa já passou neste mês de julho pelos municípios de Poço Redondo, Feira Nova, Pinhão e durante esta semana em Muribeca. Na próxima semana, Gararu será o próximo município visitado com palestras e troca de lâmpadas. Somente neste semestre, já foram trocadas cerca de 18 mil lâmpadas.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas