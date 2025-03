Caminhão da Energisa leva troca de lâmpadas para o município de Simão Dias

Três cidades serão visitadas no mês de março

Quer trocar lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED que são mais econômicas? Clientes atendidos pelo Programa Tarifa Social, no município de Simão Dias, podem realizar a troca de lâmpadas no caminhão Nossa Energia na próxima segunda-feira (10) das 14h às 17h. A ação acontece até o dia 14 de março, na Praça Josefa Ferreira, bairro José Neves.

O horário de funcionamento é das 8h às 17h (terça a quinta) e na sexta-feira das 8h às 12h. Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED que são mais eficientes e econômicas. Para realizar a troca das lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social e apresentar o RG.

Além da troca de lâmpadas, os visitantes também participam de palestras sobre segurança em relação aos riscos e perigos da rede elétrica e sobre como usar a energia de forma adequada. O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, destaca a importância do uso adequado da energia elétrica.

“A comunidade recebe orientações importantes sobre o uso eficiente de energia em casa para evitar desperdícios. Hábitos simples podem gerar economia, a exemplo, de apagar as luzes quando o ambiente estiver vazio e utilizar lâmpadas de LED que são mais econômicas e eficientes”, explica.

Neste mês de março, três cidades sergipanas receberão o caminhão que também oferece palestras educativa sobre segurança e redução de consumo. Além de Simão Dias, o caminhão também visitará os municípios de Cedro de São João (17 a 21/03) e Nossa Senhora da Glória (24 a 28/03).

Dicas redução de consumo

Além da troca da lâmpada de LED, algumas ações também podem ajudar com a redução do consumo e uso eficiente da energia elétrica:

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: no verão os dias são mais longos, então aproveite ao máximo a luz natural. E quando precisar das luzes, acenda apenas os cômodos em uso e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: neste calor, economize tempo e energia. Passe apenas as peças essenciais. Roupas de cama, de academia e de ficar em casa dispensam o uso do ferro. Para não amassar, basta ter o cuidado de estendê-las corretamente no varal e dobrá-las ou colocá-las em cabides assim que secarem.

Chuveiro: Na hora do banho, use a posição “verão” ou aproveite o calor intenso para se refrescar com a temperatura do chuveiro no modo “desligado”.

Texto e foto Adriana Freitas