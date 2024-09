Caminhão da Energisa visita cinco cidades no mês de Outubro

População pode trocar lâmpadas e participar de palestras

No mês de outubro, o caminhão itinerante do projeto Nossa Energia, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, deve visitar aproximadamente cinco cidades de Sergipe, beneficiando clientes que desejam substituir lâmpadas antigas por lâmpadas de LED.

A cidade de Pedra Mole é a primeira a receber o caminhão nesta segunda-feira, 30. A ação acontecerá na Praça de Eventos localizada no Centro da cidade. Para realizar a troca de lâmpadas, é preciso receber algum benefício do governo federal ou residir em área de vulnerabilidade social, levar as lâmpadas antigas e apresentar os seguintes documentos originais: identidade, CPF e última conta de energia paga. Cada casa poderá trocar até seis lâmpadas gratuitamente.

“A população pode realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras educativas sobre dicas de consumo consciente, meio ambiente e segurança nas instalações, além de sessões de cinema”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

O Nossa Energia segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é destinado exclusivamente às famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou que residem em áreas de vulnerabilidade social. O projeto tem como finalidade contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica e ajudar as famílias a adotarem o hábito de consumo consciente e eficiente de energia elétrica.

Circuito Musical ‘Destino Sergipe’

Além da troca de lâmpadas, os moradores de Pedra receberão no dia 3 de outubro a Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE), projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio do Grupo Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A apresentação acontecerá, às 17h, no caminhão da Energisa. O Circuito Musical ‘Destino Sergipe’ já visitou os municípios de Simão Dias, no Centro Sul sergipano, e já percorreu as cidades de Simão Dias, Brejo Grande, Feira Nova, Poço Verde, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Siriri e Pacatuba.

Confira a programação do caminhão PEE

Pedra Mole – 30/09 a 04/10

Maruim – 07 a 11/10

Nossa Senhora da Glória – 14 a 18/10

Porto da Folha – 21 a 25/10

Nossa Senhora de Lourdes – 28/10 a 01/11

Horários

Segunda – 14h às 17h

Terça a quinta-feira – 8h às 17h

Sexta – 8h às 12h

Foto assessoria

Por Adriana Freitas