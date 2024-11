Caminhão da Energisa visita municípios sergipanos; 4 receberão o caminhão

O caminhão itinerante do projeto Nossa Energia visitará a cidade de Salgado durante esta semana. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Neste mês de novembro, o caminhão também visitará as cidades de Rosário do Catete, Moita Bonita e Poço Verde.

Durante esta semana, a caminhão realizará a troca de lâmpadas e palestras educativas na cidade de Salgado, em frente ao Balneário municipal. A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica e receber orientações sobre como economizar energia.

Segundo o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, para realizar a troca das lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED que são mais eficientes e econômicas.

“O objetivo desse programa é orientar a população sobre o uso eficiente da energia elétrica. Com o aumento da temperatura, esses cuidados precisam ser redobrados para evitar o aumento no consumo de energia. Desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada. A borracha de vedação da porta da geladeira precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. São pequenos hábitos que fazem a diferença”, orienta Pedro.

Confira a programação do caminhão PEE

Salgado – 04 a 08/11

Rosário do Catete – 11 a 14/11

Moita Bonita – 18 a 22/11

Poço Verde – 25 a 29/11

Horários

Segunda – 14h às 17h

Terça a quinta-feira – 8h às 17h

Sexta – 8h às 12h

Foto assessoria

Por Adriana Freitas