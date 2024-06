Caminhão da Energisa visita quatro municípios no mês de junho

População participa de palestras e troca de lâmpadas

O caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa percorrerá os municípios de Simão Dias, Amparo do São Francisco, Brejo Grande e Divina Pastora neste mês de junho. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED.

Durante esta semana, o caminhão está visitando a cidade de Simão Dias. Para participar da ação de troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente. A ação acontece na praça principal das 8h às 17h.

O caminhão é equipado com aparelhos modernos proporcionando uma experiência imersiva durante as palestras educativas. Somente este ano, cerca de 2 mil pessoas participaram das palestras educativas. As informações sobre segurança e consumo consciente também são levadas para as escolas dos municípios que estão recebendo o caminhão. Além disso, foram substituídas 3.976 lâmpadas antigas por lâmpadas de LED.

“O objetivo é orientar as crianças sobre temas de segurança, a exemplo dos riscos das pipas na rede elétrica, uma prática muito comum, mas pode provocar acidentes e a interrupção no fornecimento de energia. Essas mensagens são levadas de forma lúdica para que essas crianças entendam e levem a mensagem para os pais”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins Pedro.

Circuito Musical ‘Destino Sergipe’

Além da troca de lâmpadas, os moradores de Simão Dias receberão na próxima quinta-feira, 6, a Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE), projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio do Grupo Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A apresentação acontecerá, às 17h, no caminhão da Energisa. O Circuito Musical também acontecerá nos municípios de Amparo do São Francisco, dia 13 de junho e Brejo Grande dia 20 de junho.

Confira a programação do caminhão PEE

03 a 07/06 – Simão Dias

10 a 14/06 – Amparo de São Francisco

17 a 21/06 – Brejo Grande

24 a 28/06 – Divina Pastora

Foto assessoria

Por Adriana Freitas