Caminhão da Energisa visita quatro municípios no mês de setembro

População pode realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras
Com o objetivo de conscientizar a população sobre o consumo consciente da energia elétrica, o caminhão da Energisa visita mensalmente vários municípios sergipanos. Somente este ano, o caminhão já percorreu 20 municípios e realizou a troca de mais de mais de 6 mil lâmpadas.
Durante esta semana, o caminhão está no Conjunto Eduardo Dutra, na praça do Porto Dantas, próximo à pista de skate. A população pode realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras educativas sobre o uso da energia e orientações de segurança. O horário de atendimento nesta segunda é das 14 às 17h. Já de terça a quinta-feira, da 8:30h às 16h e na sexta-feira das 8:30h às 12h.
“O objetivo principal do projeto Nossa Energia é percorrer os municípios sergipanos levando informações para a população sobre o uso consciente da energia elétrica e os riscos e perigos. É uma oportunidade da população aprofundar os conhecimentos sobre o tema, além de realizar a troca de lâmpadas incandescente e florescentes por lâmpadas de LED que são mais econômicas e eficientes”, afirma o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.
Ainda neste mês de setembro, o caminhão visitará os municípios de Pacatuba (08 a 12/09), Santa Rosa de Lima (15 a 19/09) e Riachuelo (22/9 a 26/09). O programa já beneficiou 7 mil famílias em 20 municípios sergipanos desde janeiro deste ano.
Redução de consumo
Pedro Lins ainda reforça que que além da troca de lâmpadas, a população pode participar de palestras educativas sobre como economizar energia. Conheça algumas dicas:
-Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.
-Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio não escapar.
-Iluminação: Acenda apenas nos cômodos em que houver necessidade e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Também invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.
-Aparelhos em stand-by: em geral, luzes indicativas acesas significam desperdício de energia. Então, desligue os aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto.
-Ferro de passar roupa: Passe apenas as peças essenciais e a maior quantidade que puder.
Canais de atendimento
Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)
Site:energisa.com.br
WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br
Texto e foto Adriana Freitas