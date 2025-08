Caminhão da Energisa visita quatro municípios sergipanos em agosto

Neste mês de agosto, o caminhão do Programa de Eficiência Energética visitará os municípios de Porta da Folha, Laranjeiras, Japoatã e Propriá. O objetivo é levar informações para a população sobre como consumir de energia de forma consciente, além de reforçar as orientações de segurança em relação à rede elétrica. Somente este ano, já foram substituídas 6 mil lâmpadas.

A população e escolas podem visitar o caminhão para participar de palestras educativas com informações importantes sobre redução de consumo e riscos e perigos da rede elétrica. Além disso, é realizada a troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duráveis.

“Quem passa pelo caminhão do Programa Nossa Energisa recebe dicas de como economizar energia em casa com pequenos hábitos. Por exemplo, desligar as lâmpadas quando o espaço estiver vazio. Verificar sempre a vedação da borracha da geladeira e manter distante de fogões. São pequenos hábitos que fazem a diferença no final do mês”, afirma o especialista de Eficiência Energética, Pedro Lins.

No período de 4 a 8 de agosto, o caminhão estará na praça da Matriz, no município de Porto da Folha. Na segunda-feira, o atendimento é das 14 às 17h. Já de terça a quinta-feira, da 8:30h às 16h e na sexta-feira das 8:30h às 12h. Para participar da ação da troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social e apresentar a conta de energia e o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente.

O caminhão também visitará os municípios de Laranjeiras (11 a 15/08), Japoatã (18 a 22/08) e Propriá (25 a 29/08). Além das palestras educativas, a população desses municípios pode realizar a troca de lâmpadas.

Além da troca de lâmpadas incandescente e florescente por lâmpadas de LED, algumas dicas simples podem ser aplicadas no cotidiano para reduzir o consumo de energia em casa:

Evite deixar aparelhos ligados à toa: desligue a luz ao sair de um ambiente e tire da tomada os eletrônicos que não estiver usando.

Aproveite a luz natural: abrir janelas e cortinas ajuda a reduzir a necessidade de iluminação artificial durante o dia.

Geladeira no lugar certo: evite deixá-la próxima ao fogão ou em locais quentes. E não abra a porta a todo momento.

Banho mais curto e com o chuveiro na temperatura morna: além de economizar energia, você ainda reduz o consumo de água.

Ao passar roupa, junta bastante para fazer tudo de uma vez só.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Por Adriana Freitas