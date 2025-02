Caminhão da Energisa visita quatro municípios sergipanos no mês de fevereiro

Comunidade pode realizar a troca de lâmpadas

O caminhão do projeto Nossa Energia, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, visitará quatro municípios sergipanos em fevereiro. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED.

Entre as cidades que receberão o caminhão estão: Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Poço Redondo e Itabaiana. Para realizar a troca de lâmpadas, é preciso residir em áreas de vulnerabilidade social ou ser baixa renda, sendo que cada família poderá trocar até seis lâmpadas. Além de levar as lâmpadas antigas para troca, os seguintes documentos originais devem ser apresentados: identidade, CPF e última conta de energia paga.

A Energisa também realiza palestras educativas para orientar a comunidade sobre dicas de consumo consciente, meio ambiente e segurança nas instalações, além de noções básicas sobre energia elétrica e sessões de cinema. Em Poço Redondo e Itabaiana haverá também o cadastro para troca de geladeira.

Em 2024, foram distribuídas mais de 69 mil lâmpadas de LED em 37 municípios sergipanos, buscando promover a conscientização sobre o consumo eficiente e seguro de energia elétrica junto as famílias. Cerca de 70 escolas também receberam palestras nesses municípios.

Confira a programação do caminhão PEE

Barra dos Coqueiros – 03 a 07/02

Nossa Senhora do Socorro – 10 a14/02

Poço Redondo – 17 a 21/02

Itabaiana – 24 a 28/02

Texto e foto Gabriela Barbosa Neves