Caminhão do Programa Nossa Energia visita municípios sergipanos

Famílias podem realizar a troca de lâmpadas

Neste mês de julho, o caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) percorrerá os municípios de Nossa Senhora Aparecida, Malhada dos Bois, Cedro de São João e Japoatã. O objetivo é levar informações sobre segurança e o consumo consciente de energia elétrica por meio de palestras além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e eficientes. Em junho, mais de três mil famílias foram atendidas.

No período de janeiro a junho, a Energisa atendeu 4.164 mil famílias beneficiadas com o programa Tarifa Social com a doação de 20.797 lâmpadas. O caminhão visitou os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristovão, Itabaiana, Campo do Brito, Lagarto, Simão Dias, Santo Amaro, Santa Rosa de Lima, Siriri, são Domingos, São Francisco, Santana do São Francisco, Propriá, Telha, São Miguel do Aleixo, Capela, Aquidabã, Monte Alegre e Areia Branca. Neste mesmo período, 3.287 mil pessoas assistiram a palestras educativas no caminhão do PEE.

O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, destacou a importância do Programa Nossa Energia. “Muitas famílias foram beneficiadas com esse programa que tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância do uso consciente de energia elétrica e orientações de segurança para prevenir acidentes”, afirma Pedro.

O caminhão está visitando a cidade de Nossa Senhora Aparecida nesta semana. Para participar da ação da troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente. A ação acontece em frente ao Mercado das 8h às 17h.

Confira a programação do mês de julho

03 a 07/07 – Nossa Senhora Aparecida

10 a 14/07 – Malada dos Bois

17 a 21/07 – Cedro de São João

24 a 28/07 – Japoatã

Por Adriana Freitas