Caminhão do Projeto Nossa Energia visitará quatro municípios em abril

População pode realizar a troca de lâmpadas

O caminhão do projeto Nossa Energia, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, visitará em abril os municípios de Rosário do Catete, Carmópolis, Lagarto e Aracaju. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED.

Somente este ano, já foram distribuídas mais de 3 mil lâmpadas de LED em 10 municípios sergipanos e já foram trocados mais de 300 ventiladores e geladeiras, buscando promover a conscientização sobre o consumo eficiente e seguro de energia elétrica junto as famílias, ao mesmo tempo que promove ações voltadas para o bem-estar social das regiões

Nesta semana, o caminhão está na cidade de Rosário do Catete, na praça ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário, das 8h às 17h. Somente na sexta-feira (4), o horário de funcionamento é das 8h às 12h. Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED, que são mais eficientes e econômicas. Para realizar a troca das lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social e apresentar o RG.

“A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica e receber orientações sobre como economizar energia. O caminhão é equipado com sala multimídia para exibição de vídeos educativos e espaços interativos com experimentos científicos sobre energia”, explica o especialista em Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins.

Circuito musical ‘Destino Sergipe’

Além das palestras e troca de lâmpadas, a Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE) realizará uma apresentação em frente ao caminhão da Energisa na quinta-feira (3), às 17h30. Crianças e adolescentes do grupo da Orquestra Preparatória do projeto apresentarão um repertório que vai do clássico ao moderno. O evento é gratuito e aberto ao público. A OJSE é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe com o patrocínio da Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Confira a programação completa do mês de abril:

Rosário do Catete

01 a 04 de abril

Carmópolis

07 a 11 de abril

Lagarto

14 a 16 de abril

Aracaju

22 a 25 de abril

Texto e foto Adriana Freitas