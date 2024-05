Caminhão interativo da Energisa percorrerá quatro municípios sergipanos

População pode realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras

O caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa percorrerá quatro municípios neste mês de maio. O município de Canhoba está recebendo o caminhão nesta quarta-feira, 8, e segue até o dia 10 de maio. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas para clientes beneficiados com o programa Tarifa Social.

Durante este mês, caminhão interativo visitará os municípios de Canhoba, Canindé de São Francisco, Cumbe e Simão Dias. O caminhão é equipado com aparelhos modernos proporcionando uma experiência imersiva durante as palestras educativas. Os alunos das escolas da cidade também participam e palestras com o objetivo de levar orientações sobre cuidados com a rede elétrica e como usar a energia de forma consciente.

O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, explica que além das palestras, a população pode realizar a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED para os beneficiários da Tarifa Social. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas. “As famílias podem comparecer ao caminhão da Energisa levando o documento de identificação e a conta de energia para realizar a troca das lâmpadas”, orienta.

Tarifa Social

Um dos critérios para realizar a troca de lâmpadas é ser beneficiário do Programa de Tarifa Social, programa do Governo Federal que concede até 65% de desconto na conta de energia. O benefício é concedido automaticamente para famílias de baixa renda que se enquadram no programa do Governo Federal e estão com o cadastro atualizado junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Em Sergipe, ainda há um potencial de 140 mil clientes que ainda não estão recebendo o benefício por falta de atualização cadastral. Para receber o benefício, é preciso ter um dos seguintes critérios: famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa; famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos; e famílias indígenas, quilombola ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Programação do caminhão em maio:

08 a 10 de maio – Canhoba

13 a 17 de maio – Canindé de São Francisco

20 a 24 de maio – Cumbe

27 a 29 de maio – Simão Dias

Foto assessoria

Por Adriana Freitas