Caminhão Nossa Energia realiza troca de lâmpadas no 17 de Março

População também é orientada sobre o uso adequado da energia

A caminhão do Programa Nossa Energisa da Energisa está realizando até a próxima sexta-feira, 31, a troca de lâmpadas na praça onde está localizado o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs), no bairro 17 de Março. A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica e dicas de como economizar energia.

Para realizar a troca de lâmpadas incandescente e florescentes por lâmpadas de LED, é preciso ser cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED que são mais eficientes e econômicas.

O especialista em Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins, explica que além da troca de lâmpadas, a população recebe dicas sobre o uso adequado da energia elétrica para reduzir o consumo. “É muito importante esse uso consciente da energia elétrica para evitar desperdícios e o aumento da conta de energia devido ao uso inadequado. Por isso, reforçamos durante essas palestras as principais dicas, principalmente, neste verão”, afirma.

Dicas de redução de consumo

A mudança de hábitos é fundamental para a redução do consumo de energia. Confira as dicas da Energisa:

Tv – Desligar a TV e o computador quando estiver utilizando;

Ar- condicionado – Mantenha os filtros do aparelho limpos e mantenha as janelas e portas fechadas sempre que estiver com o aparelho ligado. Use o aparelho na temperatura 24º.

Geladeira – A manutenção da borracha de vedação da porta da geladeira não pode ser esquecida. Evite abrir e fechar a geladeira toda hora.

Máquina de lavar- Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez.

Ferro elétrico – Junte a maior quantidade de roupas possível para passar todas de uma vez só. Passe roupa somente quando necessário.

Lâmpadas- Substitua lâmpadas halógenas e fluorescentes por lâmpadas LED. Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz natural.

Chuveiro elétrico: Usar o chuveiro no modo verão já que as temperaturas estão mais quentes.

Texto e foto Adriana Freitas