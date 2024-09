Caminhão Nossa Energia realiza troca gratuita de lâmpadas nos municípios

Nesta segunda-feira, 2, o caminhão do projeto Nossa Energia inicia as atividades no município de Frei Paulo com a realização de palestras educativas sobre consumo consciente de energia elétrica e segurança. Neste mês de setembro, também serão visitados os municípios de Nossa Senhora das Dores, Aracaju Pacatuba e Pedra Mole.

Somente este ano, já foram realizadas 267 palestras no caminhão e escolas, além da troca de 47 mil lâmpadas. O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, explica que além das palestras educativas, a população também pode realizar a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED.

Durante esta semana, o caminhão estará na praça de eventos de Frei Paulo, próximo ao mercado municipal. A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica e dicas de como economizar energia.

“Para realizar a troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Podem ser trocadas até seis lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpada de LED que são mais econômicas. O objetivo do programa é também levar informações como consumir energia elétrica de forma consciente”, explica Pedro.

Confira a programação do caminhão PEE

Frei Paulo – 02 a 06/09

Nossa Senhora das Dores – 09 a 13/09

Aracaju – Santa Maria: 16 a 20/09

Pacatuba: 23 a 27/09

Pedra Mole: 30/09 a 04/10

Horários

Segunda – 14h às 17h

Terça a quinta-feira – 8h às 17h

Sexta – 8h às 12h

Foto assessoria

Por Adriana Freitas