Caminhão-tanque tomba após se desprender de guincho na rodovia SE-270

Um caminhão-tanque tombou na tarde desta segunda-feira(15), na rodovia SE-270 nas proximidades do povoado Água Fria, , no município de Salgado.

A ocorrência foi registrada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), após acionamento do Ciosp.

Por conta do acidente, a via ficou interditada nos dois sentidos, por algumas horas. Ninguém ficou ferido.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o veículo estava sendo guinchado, se desprendeu das correntes e tombou sobre a pista, causando o bloqueio do tráfego.

A retirada do veículo foi realizada pelo próprio guincho que fazia o transporte, permitindo a liberação do fluxo de veículos em seguida. Ainda segundo a BPRv, tanto o caminhão quanto o guincho estavam devidamente regularizados, assim como os equipamentos utilizados na operação.

Com informações da BPRv – Foto: BPRv