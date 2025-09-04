Caminhão tem falha no freio e colide em posto de saúde em Pirambu

Um caminhão caçamba perdeu o controle após apresentar uma falha no sistema de freios e destruiu parte do prédio de um posto de saúde no Povoado Marimbondo, Zona Rural do município de Pirambu, nesta quarta-feira (03).

As informações passadas pela Prefeitura de Pirambu são de que o motorista tentou conter o veículo, mas não conseguiu evitar o impacto. No momento do acidente, o posto não estava em horário de atendimento e não houve feridos sendo registrado apenas danos materiais.

A Prefeitura informou ainda que todas as providências estão sendo tomadas e classificou o caso como uma ocorrência isolada. A Prefeitura disse ainda que a frota de veículos passa por revisões periódicas.

Foto: Ascom Pirambu