Campanha alerta estudantes e população do sertão sobre o tráfico de pessoas

“Uma promessa elegante, cheia de boas vantagens. Promessas, belas viagens, na lábia de um traficante…”. As rimas, que ganham forma e tom nos acordes, vêm com linguagem simples e próxima do público para alertar a população sergipana sobre o tráfico de pessoas. Os versos fazem parte da canção “Repente da Liberdade”, composição de Nino Karvan para a campanha.

Do dia 29 a 31 de julho, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e o Instituto Social Ágatha levaram às escolas da rede estadual de ensino a mensagem “Não compre essa ideia: tráfico de pessoas não é coisa de novela”. O público escolhido, adolescentes e jovens, não foi à toa. “O que nós temos visto é uma grande expansão da ação dos traficantes dirigida à juventude, com grande conhecimento sobre o mundo tecnológico e redes sociais. Conscientizar esses jovens sobre as informações que circulam pela internet é um caminho seguro para evitar que sejam novas vítimas dos aliciadores”, explicou o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo, coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete).

Ao longo desta semana, a campanha passou pelo Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Porto, Centro de Excelência Leandro Maciel, Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa e Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz, em Aracaju, além do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro. Os estudantes acompanharam o vídeo da peça “Mais vale ser passarinho seguro no seu ninho, do que voando à toa, pedido sem ter caminho”, de autoria do dramaturgo Raimundo Venâncio, com atuação do Grupo de Teatro Raízes Nordestinas, de Poço Redondo. “Unimos forças contra esse mal, que é o tráfico de pessoas. As atividades nas escolas estaduais e a equipe que está no interior se complementam nessa missão de levar conhecimento sobre o assunto”, destacou a presidente do Instituto Social Ágatha, Talita Verônica da Silva.

O estudante Arthur Nascimento, do Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Porto, acompanhou atento as atividades e entendeu o recado. “Todos nós devemos ser ouvidos. O que achamos ser apenas uma cena de novela, existe em qualquer local. Entendi que não devemos acreditar nessas promessas e denunciar pelo número 100 ou 180”, disse o aluno.

Além da exibição do vídeo, os estudantes participaram de rodas de conversa e oficinas com a equipe da Tampa Produções Artísticas. A partir de exemplos de tráfico de pessoas, os alunos foram convidados a refletir e falar sobre o tema. O ator Felipe Santos, que integra a equipe, disse que foi uma experiência enriquecedora. “Todos ficamos entusiasmados fazendo a dinâmica, porque cada um se envolve de um jeito. Nós, como educadores, percebemos o interesse dos alunos sobre o tema e, com certeza, eles vão multiplicar essa mensagem de alerta”, pontuou.

Aluna do 3º ano do Ensino Médio, a estudante Maria Clara Souza, do Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz, afirma que a forma de apresentar o tema atraiu a atenção de todos. “Esse assunto precisa ser mais comentado. Muitas pessoas acham que só acontece em novela, em filme, mas aprendemos que o tráfico humano é uma realidade. É muito importante ter eventos assim, principalmente para nós, jovens. Gostei muito de como o tema foi abordado, com música e teatro”, comentou a aluna.

Alerta no sertão sergipano

Além da capital e grande Aracaju, o alerta contra o tráfico de pessoas chegou a municípios do alto sertão sergipano. A equipe do Grupo de Teatro Raízes Nordestinas realizou apresentações culturais e panfletagem nos povoados Sítios Novos, Curralinho e no quilombo Serra da Guia, em Poço Redondo, além da feira livre de Porto da Folha e, neste sábado (2/8), ações acontecem da cidade de Monte Alegre.

Texto e foto ascom MPT