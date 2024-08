Campanha contra o Tráfico de Pessoas será realizada no sertão

Apresentações culturais vão ocorrer em Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Monte Alegre

Depois de uma temporada de ações em Aracaju, o alerta contra o tráfico de pessoas será levado, também, ao sertão sergipano. A partir desta sexta-feira (23), as apresentações da peça teatral “Mais vale ser passarinho seguro no seu ninho do que voando à toa, perdido, sem ter caminho”, com texto do dramaturgo Raimundo Venâncio, e a canção que é tema da campanha, “Repente da Liberdade”, composta por Nino Karvan, serão apresentadas ao público nas cidades de Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Monte Alegre.

A escolha dos municípios não foi por acaso. “Estatisticamente, são locais que tiveram o maior número de trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão. São sergipanos encontrados aqui ou em outros estados em condições degradantes, onde o nível de vulnerabilidade também salta os olhos pela falta de opção de trabalho e renda”, explicou o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo, coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE).

A Campanha Vidas Livres, contra o tráfico de pessoas, foi realizada entre os dias 26 e 31 de julho em Aracaju, com ações em rodoviárias, shopping center, Mercados Centrais e Universidade Federal de Sergipe. Além das apresentações artísticas, também foram realizadas pesquisas e divulgação de informações sobre o tema. A iniciativa é uma realização do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Instituto Social Ágatha e Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Sergipe (COETRAE/SE). “O tráfico de pessoas é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e por ser um crime de alta complexidade, que envolve a interlocução de diversas instituições do setor público e privado, bem como toda a sociedade, a COETRAE não poderia deixar de apoiar essa iniciativa. Queremos levar informação e conscientizar o maior número de pessoas quanto a essas propostas vantajosas dos aliciadores”, comentou o presidente da COETRAE/SE, Kalil Ralin.

Desta vez, a campanha acontece em feiras livres e em uma escola municipal no alto sertão sergipano. As apresentações são realizadas pelo Grupo Cultural Raízes Nordestinas, do município de Poço Redondo. Através do teatro e da música, os artistas mostram ao público como as propostas encantadoras são utilizadas pelos criminosos para atrair as vítimas. “A cada campanha, buscamos ampliar o alcance do impacto social em relação ao tráfico humano. Para nós, é motivo de muita alegria ter essa iniciativa no interior sergipano. Quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, menos serão vítimas”, destacou a presidente do Instituto Social Ágatha, Talita Verônica.

Confira a programação:

23/08: 08h30 – Apresentações na feira livre de Poço Redondo

24/08: 08h30 – Apresentações na feira livre de Canindé de São Francisco

26/08: 08h30 – Apresentações na feira livre de Porto da Folha

15h – Apresentações em Monte Alegre (Escola Municipal Manoel Pereira de Barros)

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha