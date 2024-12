Campanha de arrecadação de alimentos na Ceasa Aracaju segue até dia 28

Clientes em compras na Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), na capital Aracaju, podem ajudar o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), o Instituto Joanna de Angelis e o Externato São Francisco de Assis, na campanha Natal da Esperança. Para isso, basta adquirir produtos da Ceasa ou depositar doações de alimentos não perecíveis junto à árvore de Natal sustentável. A arrecadação das cestas básicas, doadas pelos comerciantes da Ceasa, e das contribuições dos consumidores, ocorre até sábado, 28. A meta dos comerciantes é a entrega de duas toneladas de alimentos.

O Natal da Esperança conta com a animação da cantora Sidy Gomes, que vai apresentar músicas natalinas ao vivo na Ceasa na véspera de Natal, dia 24.

Segundo o diretor de Infraestrutura Hídrica da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), Ernan Sena, a campanha é uma iniciativa dos usuários comerciantes que foi abraçada pela empresa pública, seus agricultores irrigantes parceiros e seus funcionários. A Coderse, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), administra a Ceasa de Aracaju desde maio deste ano.

“Os comerciantes querem ajudar essas instituições de apoio e atendimento às crianças em todo o estado, doando cestas básicas com alimentos não perecíveis. Quem compra na Ceasa está incentivando-os a doar mais, mas também é possível doar diretamente produtos não perecíveis, no ponto de coleta na Ceasa. Os agricultores que compõem os perímetros irrigados já doaram frutas e hortaliças, que a Coderse entregou ao Instituto Joanna de Angelis. O mesmo será feito com as doações que os colegas aqui da companhia estão arrecadando, até o dia 28”, listou o Ernan Sena.

Américo Menezes trabalha como voluntário no Instituto Joanna de Angelis. Ele explica que a instituição atende crianças com deficiência e apoia, com doações de alimentos, 40 famílias do bairro Santa Maria, de Aracaju, em situação de vulnerabilidade social. “O instituto adota essas crianças em estado de vulnerabilidade, em que os familiares não têm condições, financeiras ou emocionais, para cuidar. Além disso, temos outro projeto, por meio do qual diariamente oferecemos uma refeição para os trabalhadores do Santa Maria, que estão chegando do trabalho. Quero agradecer e parabenizar essa iniciativa de todos os colaboradores da Ceasa, é uma iniciativa louvável, porque abre oportunidades para aqueles que precisam”, considerou Américo Menezes.

Quem quiser ajudar ou conhecer o Instituto Joanna de Angelis, no bairro Santa Maria, pode entrar em contato pelo telefone 79 99972-9121. Fica na avenida Alexandre Alcino, 2088, Santa Maria, em Aracaju.

Comerciante na Ceasa, Orlando Ferreira de Souza disse que eles se reúnem para fazer doações conjuntas no Natal há cerca de três anos e que sempre participa ajudando. “Representa a caridade para as pessoas que passam dificuldades, e eu acho que ajuda as crianças e a quem precisa. Acho que é possível sim bater a meta, se todos se empenharem dá para chegar às duas toneladas. Nas outras conseguimos, e se todos ajudarem, podemos novamente”, incentivou.

“Essas cestas básicas ajudam muito a nossa escola, o Externato São Francisco de Assis, porque a criançada é carente. As mães não têm onde deixar as crianças. As crianças passam o dia lá e têm a refeição, o lanche, o almoço, o banho e o repouso. Depois disso tem as aulas, para crianças de 2 anos a 6 anos”, contou a irmã Valci da Cruz.

A freira é coordenadora e orientadora religiosa no externado. Ela informa que, além das crianças, também são servidas refeições aos funcionários e professores voluntários. “Essa ação é muito boa, e eu sinto que o pessoal sergipano tem o coração muito bom, eles gostam de doar brinquedo, alimento. Temos artesanato e um bazar. São roupas usadas mas em bom estado, e vendemos a um preço barato e isso ajuda para comprar umas coisas para as crianças”, concluiu a irmã Valci.

Quem quiser conhecer e ajudar, o Externato São Francisco de Assis fica na Av. Dr Edelzio Vieira de Melo, 585, Bairro Suíssa, em Aracaju. O telefone de contato é (79) 3224-3509.

Foto: Coderse