Campanha de Vacinação Antirrábica 2024 começa no município de Cedro de São João

A partir desta segunda-feira, 09 de setembro, Cedro de São João dará início à Campanha de Vacinação Antirrábica 2024. A ação, que acontecerá até o dia 30 de setembro, visa proteger a saúde de cães e gatos do município contra a raiva, uma doença que afeta não só os animais, mas também pode ser transmitida aos seres humanos, reforçando a necessidade de prevenção.

A fim de garantir que a campanha atenda toda a população, a equipe de Saúde do município elaborou um cronograma específico, dividindo as áreas de vacinação para facilitar o acesso e organizar o atendimento. O planejamento cuidadoso permitirá que todos os tutores de animais possam levar seus cães e gatos para serem vacinados, assegurando que a imunização chegue a cada ponto da cidade.

Para a prefeita Layana, a campanha é fundamental para a proteção dos animais e da população. “A vacinação antirrábica é uma das ações mais importantes na prevenção de uma doença grave como a raiva. Nosso compromisso é com a saúde de todos, por isso, organizamos tudo para que cada cidadão possa vacinar seu animal com segurança e eficiência,” ressaltou a prefeita.

Com o esforço conjunto da administração e da população, Cedro de São João avança mais uma vez na garantia de saúde pública, reforçando a importância da imunização e do cuidado responsável com os animais.

Texto: Alice Fernandes