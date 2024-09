Campanha de Zominho ganha força em Campo do Brito com crescente adesão popular

A campanha de Zominho em Campo do Brito tem registrado um crescimento significativo, impulsionada por uma série de visitas que têm atraído um número cada vez maior de apoiadores.

Nas últimas semanas, a adesão popular tem sido notável, com moradores de diferentes regiões do município demonstrando apoio à candidatura de Zominho. Esse movimento reflete a confiança da população em seu histórico de caráter e nas diversas benfeitorias realizadas ao longo dos anos, aspectos que têm sido destacados como fundamentais para o crescimento da campanha.

Um dos principais focos da disputa tem sido o povoado Gameleira, tradicionalmente um forte reduto do grupo liderado por Marcelo Souza. No entanto, a candidatura de Zominho tem se consolidado na região, atraindo o apoio de muitos eleitores, o que acirra ainda mais a corrida eleitoral no local.

“A receptividade tem sido muito positiva. As pessoas reconhecem o trabalho que já foi feito e acreditam no que ainda pode ser realizado”, afirma um dos coordenadores da campanha.

Com o fortalecimento da adesão popular, a candidatura de Zominho se consolida como uma das principais forças políticas no cenário de Campo do Brito, trazendo renovada esperança para os eleitores que buscam por uma gestão comprometida e próxima das reais necessidades da comunidade.

Os próximos passos da campanha incluem a intensificação das visitas e a ampliação do diálogo com os moradores, mantendo o foco na apresentação de propostas sólidas e na reafirmação dos valores que têm guiado a trajetória de Zominho até aqui.

