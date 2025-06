Campanha Empresa Protagonista retoma atividades com capacitação de jovens dias 2 e 3

Um passo muito importante para a inserção de jovens no mercado de trabalho será dado nos dias 2 e 3 de julho. Nessas datas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), dará continuidade à Campanha Empresa Protagonista com mais uma importante etapa de qualificação. A atividade acontecerá no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), às 8h30, na rua Santa Luzia, e será voltada aos jovens em situação de vulnerabilidade social que foram selecionados para ingressar no programa.

Durante os dois dias, os jovens passarão por uma capacitação intensiva com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais, postura profissional, ética no ambiente de trabalho e noções básicas de cidadania e empregabilidade. A formação é um passo fundamental para a preparação dos participantes antes do início das experiências práticas nas empresas parceiras.

Os selecionados terão a oportunidade de permanecer na referida Campanha com estabilidade garantida por seis meses, em uma jornada que visa não apenas a inserção no mercado de trabalho, mas também o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da construção de um futuro mais digno e promissor.

A Empresa Protagonista é uma ação que conecta empresas socialmente responsáveis a jovens com baixa renda e poucas oportunidades, reforçando o papel transformador do setor produtivo e do poder público na promoção da inclusão produtiva. A iniciativa integra a política municipal de apoio à juventude e já vem impactando positivamente a vida de dezenas de famílias aracajuanas.

“A Fundat está alinhada à gestão da prefeita Emília Corrêa na busca de inserção de jovens no mercado de trabalho. A Empresa Protagonista é um braço do Programa Primeiro emprego Municipal capitaneado pela nossa prefeita. Estamos em um caminho muito próspero e assertivo na busca de atingir o propósito do aumento significativo de geração de emprego e renda para os aracajuanos e, neste caso específico, para os jovens em situação de vulnerabilidade”, destaca Melissa Rollemberg, presidente da Fundat.